Раді запропонували звільнити Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова
Скандального народного депутата Нестора Шуфрича можуть звільнити з посади голови Комітету Верховної ради з питань свободи слова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проект постанови.
"Відкликати Шуфрича Нестора Івановича - народного депутата України з посади голови комітету з питань свободи слова внаслідок обставин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків", - сказано у проекті постанови.
Арешт Шуфрича
Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці прийшли з обшуками до нардепа Нестора Шуфрича. Пізніше стало відомо, що парламентаря підозрюють у державній зраді.
У ході обшуків у проросійського депутата виявили георгіївські стрічки, медалі, ордени і не тільки.
Того ж дня відбулося судове засідання, під час якого Шуфричу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
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