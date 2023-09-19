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Раді запропонували звільнити Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова

Київ, Вівторок 19 вересня 2023 17:24
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Раді запропонували звільнити Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова Фото: Нестор Шуфрич, нардеп (Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: Іван Носальський

Скандального народного депутата Нестора Шуфрича можуть звільнити з посади голови Комітету Верховної ради з питань свободи слова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проект постанови.

"Відкликати Шуфрича Нестора Івановича - народного депутата України з посади голови комітету з питань свободи слова внаслідок обставин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків", - сказано у проекті постанови.

Арешт Шуфрича

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці прийшли з обшуками до нардепа Нестора Шуфрича. Пізніше стало відомо, що парламентаря підозрюють у державній зраді.

У ході обшуків у проросійського депутата виявили георгіївські стрічки, медалі, ордени і не тільки.

Того ж дня відбулося судове засідання, під час якого Шуфричу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Нестор Шуфрич Верховна рада
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