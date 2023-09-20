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В Раде поддержали увольнение Шуфрича с должности главы Комитета по свободе слова

Фото: Нестор Шуфрич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Регламентный комитет Рады поддержал предложение снять скандального нардепа Нестора Шуфрича с должности главы Комитета по свободе слова. Однако он останется членом комитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По словам парламентария, Комитет по вопросам регламента рассмотрел постановление об отзыве Шуфрича из главы Комитета по свободе слова и одобрил соответствующее решение.

Согласно решению, Шуфрич останется членом Комитета по свободе слова, поскольку для существования самого комитета требуется по меньшей мере три человека. Временно возглавлять комитет будет нардеп от "Слуга народа" Евгений Брагар.

Для окончательного решения за постановление должны проголосовать в сессионном зале.

Дело Шуфрича

На минувшей неделе правоохранители пришли с обысками к нардепу Нестору Шуфричу. Позже стало известно, что парламентарий подозревается в государственной измене. В ходе обысков у пророссийского депутата обнаружили георгиевские ленты, медали, ордена и не только.

Шуфричу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Позже в Раду внесли проект освобождения Шуфрича с должности председателя Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова.

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Нестор ШуфричВерховная рада