У Раді підтримали створення Міністерства демографії та діаспори

Він підкреслив, що вирішення демографічної кризи є одним із ключових завдань держави, поряд із перемогою у війні, відновленням країни та членством в ЄС і НАТО.

Княжицький також зазначив, що нове міністерство матиме широкі повноваження для розробки та впровадження стратегічних рішень у сфері демографії, а також матиме можливості впливати на зміст рішень інших органів виконавчої влади, якщо вони суперечать державній демографічній політиці.

Згідно із положеннями законопроєкту №11424, робота Міністерства демографії та діаспори буде спрямована на залучення українців до повернення в Україну та популяризацію програм підтримки родин​.

"Розв’язання демографічної проблеми має розглядатися як одне з ключових завдань держави і суспільства. На рівні з нашою перемогою у війні, досягненням справедливого і стабільного миру, членством в ЄС і НАТО та відбудовою країни", - заявив він.

Окрім цього, законопроєкт передбачає створення Фонду відновлення демографічного потенціалу, який займатиметься фінансуванням ініціатив, спрямованих на підтримку населення через систему грантів.

Він буде займатися фінансуванням ініціатив, спрямованих на підвищення народжуваності, підтримкою сімей, допомогою внутрішньо переміщеним особам та українцям за кордоном.

Також відомо, що запропоновані механізми фінансування програм Міністерства та Фонду включатимуть використання як державного бюджету, так і міжнародних грантів, що робить реалізацію ініціатив більш гнучкою і масштабною.

Княжицький висловив сподівання на подальшу єдність під час ухвалення цього важливого законопроєкту у Верховній Раді.

У коментарі РБК-Україна депутатка Євгенія Кравчук зауважила, що загалом у Раді було два законопроєкти щодо створення окремого профільного Міністерства.

"Тут основним завданням було підтримати ідею президента про окреме Міністерство. У нас було два законопроєкти. Підтримали той, який був зареєстрований першим (законопроєкт №11424, - ред.). Загалом, якщо він буде доопрацьовуватись, то ми залучимо всі альтернативні думки, в тому числі й альтернативного законопроєкту", - пояснила вона.

Демографічна ситуація в Україні

Нагадаємо, що демографічна ситуація в Україні стикається із різними викликами, які спричинила війна Росії проти України.

Нещодавно Кабінет міністрів навів оцінку вчених щодо кількості громадян, що проживають безпосередньо в Україні станом на липень 2024 року. Таким чином з'ясувалося, що на підконтрольних уряду територіях мешкає 31,1 млн осіб.

В ООН також надавали свою оцінку демографічного стану в Україні. За їх даними, станом на 19 серпня 2024 року кількість українських мігрантів у світі сягнула 6,739 млн осіб.

Українці шукають захисту від війни в інших країнах, однак уряд робить усе, щоб забезпечити необхідні умови для повернення громадян додому.