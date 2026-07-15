У Раді озвучили склад майбутнього уряду Корецького

Новим міністром оборони стане Ігор Клименко, а Мінекономіки замість Олексія Соболєва очолить Олександр Кравченко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа від СН Ольги Василевської-Смаглюк.
За її словами, новий уряд Сергія Корецького буде мати наступний вигляд:
Олексій Соболєв залишить Мінекономіки та буде працювати в Офісі президента. Замість нього міністерство очолить Олександр Кравченко. Тарас Висоцький очолить Мінагрополітики, а Андрій Бутенко - міністерство освіти.
Василевська-Смаглюк зазначила, що всі інші залишаються на своїх посадах.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на вихідних анонсував масштабне оновлення уряду. Його тодішня очільниця Юлія Свириденко мала очолити українське посольство у США, тоді як посаду глави Кабміну мав обійняти Сергій Корецький.
РБК-Україна писало, що рішення про перезавантаження уряду на Банковій пояснюють кількома причинами. Однією з ключових є необхідність підготувати країну до майбутнього опалювального сезону, який, за прогнозами, може виявитися дуже складним.