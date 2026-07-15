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У Раді озвучили склад майбутнього уряду Корецького

20:24 15.07.2026 Ср
1 хв
Хто саме отримає ключові крісла?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Новим міністром оборони стане Ігор Клименко, а Мінекономіки замість Олексія Соболєва очолить Олександр Кравченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа від СН Ольги Василевської-Смаглюк.

За її словами, новий уряд Сергія Корецького буде мати наступний вигляд:

  • Всеволод Ченцов - віце-прем'єр з євроінтеграції
  • Віталій Кім - міністр у справах ветеранів
  • Денис Маслов - міністр юстиції
  • Віталій Безгін - міністр громад та територій
  • Микола Калашник - міністр інфраструктури та відновлення
  • Іван Вигівський - міністр внутрішніх справ
  • Ігор Клименко - міністр оборони

Олексій Соболєв залишить Мінекономіки та буде працювати в Офісі президента. Замість нього міністерство очолить Олександр Кравченко. Тарас Висоцький очолить Мінагрополітики, а Андрій Бутенко - міністерство освіти.

Василевська-Смаглюк зазначила, що всі інші залишаються на своїх посадах.

Перезавантаження Кабміну

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на вихідних анонсував масштабне оновлення уряду. Його тодішня очільниця Юлія Свириденко мала очолити українське посольство у США, тоді як посаду глави Кабміну мав обійняти Сергій Корецький.

РБК-Україна писало, що рішення про перезавантаження уряду на Банковій пояснюють кількома причинами. Однією з ключових є необхідність підготувати країну до майбутнього опалювального сезону, який, за прогнозами, може виявитися дуже складним.

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