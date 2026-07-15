У Раді озвучили склад майбутнього уряду Корецького

Перезавантаження Кабміну

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на вихідних анонсував масштабне оновлення уряду. Його тодішня очільниця Юлія Свириденко мала очолити українське посольство у США, тоді як посаду глави Кабміну мав обійняти Сергій Корецький.

РБК-Україна писало, що рішення про перезавантаження уряду на Банковій пояснюють кількома причинами. Однією з ключових є необхідність підготувати країну до майбутнього опалювального сезону, який, за прогнозами, може виявитися дуже складним.