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В Раде озвучили состав будущего правительства Корецкого

20:24 15.07.2026 Ср
1 мин
Кто получит ключевые кресла?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Новым министром обороны станет Игорь Клименко, а Минэкономики вместо Алексея Соболева возглавит Александр Кравченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа от СН Ольги Василевской-Смаглюк.

По ее словам, новое правительство Сергея Корецкого будет выглядеть следующим образом:

  • Всеволод Ченцов - вице-премьер по евроинтеграции
  • Виталий Ким - министр по делам ветеранов
  • Денис Маслов - министр юстиции
  • Виталий Безгин - министр громад и территорий
  • Николай Калашник - министр инфраструктуры и восстановления
  • Иван Выговский - министр внутренних дел
  • Игорь Клименко - министр обороны

Алексей Соболев покинет Минэкономики и будет работать в Офисе президента. Вместо него министерство возглавит Александр Кравченко. Тарас Высоцкий возглавит Минагрополитики, а Андрей Бутенко - министерство образования.

Василевская-Смаглюк отметила, что все остальные остаются в своих должностях.

Перезагрузка Кабмина

Напомним, президент Владимир Зеленский на выходных анонсировал масштабное обновление правительства. Его тогдашняя глава Юлия Свириденко должна возглавить украинское посольство в США, тогда как должность главы Кабмина должен был занять Сергей Корецкий.

РБК-Украина писало, что решение о перезагрузке правительства на Банковой объясняют несколькими причинами. Одной из ключевых является необходимость подготовить страну к предстоящему отопительному сезону, который, по прогнозам, может оказаться очень сложным.

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