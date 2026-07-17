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У Раді оцінили шанси призначити Хмару міністром оборони

22:58 17.07.2026 Пт
2 хв
Що вирішать депутати на пленарному засіданні у серпні?
aimg Олена Бджола
Фото: голосування у Верховній Раді України (facebook.com/lunchenkovaleriy)

На український парламент чекає важливе голосування щодо призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. Втім, шанси позитивного вирішення є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника Голови Верховної Ради Олександра Корнієнка в ефірі телемарафону.

Рада підтримає Хмару

Корнієнко вважає, що голосів за це призначення у Раді вистачить.

"У нас є певний час, щоб генерал Хмара остаточно показав, що і як він буде робити. Я думаю, що підтримка в середині серпня набагато ймовірніше буде, коли Верховна Рада наступний раз збиратиметься за планом, а можливо й раніше", - каже парламентарій.

Він запевнив, що Рада завжди готова збиратися та діяти в режимі одноразового пленарного засідання.

"Я думаю, що генерал Хмара точно заслужив багато позитивних оцінок по своїй роботі в Центрі спеціальних операцій СБУ, у самій СБУ останнім часом", - каже Корнієнко.

Клименко посилить роботу РНБО

Також депутат прокоментував ситуацію навколо призначення Ігоря Клименка. Як відомо, його так і не подали на посаду міністра оборони.

Корнієнко зауважив, що ексглава МВС має все для того, щоб якісно посилити роботу Ради національної безпеки і оборони.

"Клименко має значний досвід роботи у секторі безпеки й оборони, а рішення Президента запропонувати його на посаду секретаря РНБО є визнанням його заслуг", - ввважає він.

Нагадаємо, 17 липня Кабмін призначив т.в.о міністрів оборони та закордонних справ. За погодженням з президентом Євгеній Хмара став тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони. Андрій Сибіга - тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що головним пріоритетом виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмари стане контроль за далекобійними операціями Сил безпеки.

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