У Раді оцінили, чи зможуть зібрати голоси для заборони УПЦ МП в Україні

Стефанчук висловив сумнів, що зараз у парламенті знайдуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності УПЦ МП, якщо відповідні законопроекти будуть винесені на голосування.

"Парламент - це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту. Виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально", - сказав він.

Спікер додав, що хоче вірити, що побачить 226 голосів. Але, за його словами, поки йде внутрішня дискусія і не тільки у "Слузі народу", а й інших партіях.

Перевірки УПЦ Московського патріархату

Нагадаємо, Служба безпеки України цього року провела низки перевірок у єпархіях УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Найрезонанснішою стала справою колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюю у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.

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