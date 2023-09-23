В Раде оценили, смогут ли собрать голоса для запрета УПЦ МП в Украине

Стефанчук выразил сомнение, что сейчас в парламенте найдутся необходимые 226 голосов для запрета деятельности УПЦ МП, если соответствующие законопроекты будут вынесены на голосование.

"Парламент - это механизм, который принимает решение коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг столь важного законодательного акта. Выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно", - сказал он.

Спикер добавил, что хочет верить, что увидит 226 голосов. Но, по его словам, пока идет внутренняя дискуссия и не только в "Слуге народа", но и в других партиях.

Проверки УПЦ Московского патриархата

Напомним, Служба безопасности Украины в этом году провела ряд проверок в епархиях УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозреваю в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

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