Чи обов'язкова зараз мобілізація жінок-медиків: що кажуть в Міноборони

До 2026 року українки, які мають медичну спеціалізацію, не підлягатимуть обов'язковій мобілізації.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами Маляр, наразі немає мобілізації жінок, проте є зміни щодо системи обліку.

"До 2026 року навіть для українок, які мають медичну спеціальність - єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не буде обов'язкової постановки на облік. Інші професії - лише в добровільному порядку", - заявила вона.

Замміністра додала, що зміни про спрощення системи призову було заплановано та розроблено Генштабом ЗСУ ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

"Там немає нічого, щоб ускладнювало ситуацію резервістів, призовників, людей, які перебувають на обліку. Йдеться про спрощення системи обліку", - додала Маляр.

Вона також повідомила, що за власним бажанням нині на фронті перебувають близько 5 тисяч жінок.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року набув чинності наказ Міноборони, згідно з яким українки певних професій мають стати на військовий облік.

До переліку з професій віднесли:

хімію, хімічні технології та інженерію, біологію;

інженерію програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерну інженерію,

харчові технології, технологія виробництва і перероблювання продукції тваринництва;

Стоматологію, медицину, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедичну інженерію, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарну медицину, ветеринарну гігієну;

облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіку, фінанси, банківську справу та страхування;

видавництво та поліграфію;

державну безпеку;

транспортні технології;

будівництво та цивільну інженерію, архітектуру та містобудування, геодезію та землеустрій;

електроніку;

журналістику, професійну освіту (за спеціалізацією), спеціальну освіту;

психологію, соціологію, політологію, соціальну роботу, соціальне забезпечення.

При цьому жінки, чиї сфери діяльності не вказані вище, можуть стати на військовий облік у добровільному порядку.

Обов'язковість постановки жінок на облік визначено законом і саме цей аспект у документі запропонував змінити Міноборони, ініціювавши розробку законопроєкту.