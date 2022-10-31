У Раді назвали втрати економіки від масштабних повітряних тривог по всій Україні

"Очевидно, що ударами по нашій країні в понеділок вранці, коли люди ідуть на роботу, ворог не тільки намагається завдати удару по енергетичній інфраструктурі, але й паралізувати економічну активність", - написав він.

За його даними, "втрати від масштабних тривог, що тривають робочий день, обраховуються щонайменше у 7,5 млрд грн втрат для ВВП".

Гетманцев вважає, що не можна "віддати ворогу ці вкрай необхідні нам гроші".

"Тому важливо організувати роботу як державного, так і приватного сектора економіки віддалено/в неробочі часи/у вихідні таким чином, аби не тільки компенсувати простій, але забезпечити виробництво необхідної для перемоги продукції", - написав він.