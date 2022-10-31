У Раді назвали втрати економіки від масштабних повітряних тривог по всій Україні

Втрати економіки України від масштабних повітряних тривог протягом одного дня становлять не менше 7,5 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної ради Данилу Гетманцева у Facebook.
"Очевидно, що ударами по нашій країні в понеділок вранці, коли люди ідуть на роботу, ворог не тільки намагається завдати удару по енергетичній інфраструктурі, але й паралізувати економічну активність", - написав він.
За його даними, "втрати від масштабних тривог, що тривають робочий день, обраховуються щонайменше у 7,5 млрд грн втрат для ВВП".
Гетманцев вважає, що не можна "віддати ворогу ці вкрай необхідні нам гроші".
"Тому важливо організувати роботу як державного, так і приватного сектора економіки віддалено/в неробочі часи/у вихідні таким чином, аби не тільки компенсувати простій, але забезпечити виробництво необхідної для перемоги продукції", - написав він.
Нагадаємо, Національний банк у своєму базовому прогнозі передбачає, що енергосистема України дозволить пройти зимовий сезон, попри терористичні атаки з боку Росії. Але віялових відключень не уникнути.