В Раде назвали потери экономики от масштабных воздушных тревог по всей Украине

"Очевидно, что ударами по нашей стране в понедельник утром, когда люди идут на работу, враг не только пытается нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность", - написал он.

По его данным, "потери от продолжающихся рабочий день масштабных тревог исчисляются по меньшей мере в 7,5 млрд грн потерь для ВВП".

Гетманцев считает, что нельзя "отдать врагу эти крайне необходимые нам деньги".

"Поэтому важно организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики удаленно/в нерабочие времена/в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции", - написал он.