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В Раде назвали потери экономики от масштабных воздушных тревог по всей Украине

Фото: председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Потери экономики Украины от масштабных воздушных тревог в течение одного дня составляют не менее 7,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Данилу Гетманцева в Facebook.

"Очевидно, что ударами по нашей стране в понедельник утром, когда люди идут на работу, враг не только пытается нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность", - написал он.

По его данным, "потери от продолжающихся рабочий день масштабных тревог исчисляются по меньшей мере в 7,5 млрд грн потерь для ВВП".

Гетманцев считает, что нельзя "отдать врагу эти крайне необходимые нам деньги".

"Поэтому важно организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики удаленно/в нерабочие времена/в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции", - написал он.

Напомним, Национальный банк в своем базовом прогнозе предусматривает, что энергосистема Украины позволит пройти зимний сезон, невзирая на террористические атаки со стороны России. Но веерных отключений не избежать.

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