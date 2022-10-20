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Енергосистема Україні, попри атаки, дасть можливість пройти зимовий сезон, - прогноз НБУ

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Україна, Четвер 20 жовтня 2022 15:39
Енергосистема Україні, попри атаки, дасть можливість пройти зимовий сезон, - прогноз НБУ Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк у своєму базовому прогнозі передбачає, що енергосистема України дозволить пройти зимовий сезон, попри терористичні атаки з боку Росії. Але віялових відключень не уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу, який транслювався на Youtube.

За його словами, попри руйнування потужностей, "енергетична система матиме змогу досить швидко відновлюватися".

"Наш базовий прогноз базується на тому припущені, що енергетична система, незважаючи на ті втрати, які були здійснені, на те, що потужність її на сьогоднішній день значно нижча за ту норму, яку спостерігалася до війни, вона зможе забезпечити адекватне проходження зимового сезону, незважаючи на виникнення значного дефіциту генеруючих потужностей, особливо в години максимального споживання", - сказав він.

Водночас, зазначив Ніколайчук, НБУ був змушений внести в базовий прогноз те, що протягом зими "у нас будуть віялові відключення по всій країні".

Крім того, через терористичні атаки на інфраструктуру НБУ погіршив прогноз щодо економіки України на четвертий квартал 2022 року.

Нагадаємо, НБУ прогнозує послаблення безпекових ризиків з середини 2023 року.

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