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У Раді назвали втрати економіки від масштабних повітряних тривог по всій Україні

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Україна, Понеділок 31 жовтня 2022 09:43
У Раді назвали втрати економіки від масштабних повітряних тривог по всій Україні Фото: голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

Втрати економіки України від масштабних повітряних тривог протягом одного дня становлять не менше 7,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної ради Данилу Гетманцева у Facebook.

"Очевидно, що ударами по нашій країні в понеділок вранці, коли люди ідуть на роботу, ворог не тільки намагається завдати удару по енергетичній інфраструктурі, але й паралізувати економічну активність", - написав він.

За його даними, "втрати від масштабних тривог, що тривають робочий день, обраховуються щонайменше у 7,5 млрд грн втрат для ВВП".

Гетманцев вважає, що не можна "віддати ворогу ці вкрай необхідні нам гроші".

"Тому важливо організувати роботу як державного, так і приватного сектора економіки віддалено/в неробочі часи/у вихідні таким чином, аби не тільки компенсувати простій, але забезпечити виробництво необхідної для перемоги продукції", - написав він.

Нагадаємо, Національний банк у своєму базовому прогнозі передбачає, що енергосистема України дозволить пройти зимовий сезон, попри терористичні атаки з боку Росії. Але віялових відключень не уникнути.

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