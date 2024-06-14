У Раді назвали вимоги партнерів до фінансування відбудови у рамках Ukraine Recovery Conference

Питання дієвих антикорупційних запобіжників, проєктного менеджменту та кваліфікованих кадрів у відбудові та відновленні разом із стійкістю політичних та соціальних інститутів мають стати важливими маяками в To Do List України, яка з одного боку розраховує на членство в Євросоюзі, а з іншого - має отримати від ЄС 50 млрд євро на відбудову в рамках Ukraine Facility в обмін на реформи.

Про заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву.

Саме питання ефективних кадрів та боротьби з корупцією нині найчастіше лунає серед опасінь західних партнерів.

За її словами, останні соціологічні дослідження та звіти показують, що корупція — в топі загроз та побоювань, які загрожують відбудові та відновленню країни. Про цю проблему знають і сигналізують Україні західні партнери. Тому серед інших важливих вимог до України в обмін на фінансову допомогу вони наголошують на необхідності створення антикорупційних запобіжників при відбудові та відновленні і міцної антикорупційної інфраструктури загалом.

"Представники урядів європейських країн, по суті, говорили в унісон одне й те саме: ми маємо забезпечити сталу та ефективну екосистему відновлення, виконавши домашнє завдання з переліку термінових антикорупційних заходів, провести ряд структурних реформ, передбачених зокрема планом Ukraine Facility (а це понад 150 індикаторів за 69-ма напрямами) і в домовленостях з МВФ. Все це має створити умови, в яких підзвітність та прозорість за принципом «всі бачать все» із гасла і заклику до дій перетвориться на реальний інструмент для публічності та контролю за виділеними коштами", - підкреслила Шуляк.

Саме тому, зазначила вона, в ключову законодавчу рамку відбудови та відновлення країни — законопроєкт «Про основні засади відновлення», закладено обов’язкове використання цифрової екосистеми Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management (DREAM), яка має стати комплексним цифровим рішенням для планування та управління публічними інвестиціями. Сьогодні в DREAM вже внесено більш ніж 3000 проєктів з понад 1000 громад.

Втім, зазначає Шуляк, є нюанс - ефективність будь-яких цифрових рішень та інструментів за відсутності грамотного використання та управління зводиться фактично нанівець. І саме тому партнерів так хвилює кадрова політика відбудови та відновлення України - потрібно мати хороших менеджерів та виконавців на всіх рівнях влади, які візьмуть на себе процес відновлення країни.

"Нам потрібні дієві та ефективні команди, які будуть реалізовувати проєкти на місцях. Потрібні також менеджери та управлінці, які зможуть організувати процес роботи цих команд, створити систему зрозумілих та вимірюваних KPI і забезпечити їхнє виконання. Мають бути люди, які не тільки візьмуть на себе відповідальність за стратегію відновлення, але й створять дорожню секторальну мапу її втілення, сприятимуть спроможності громад формувати проєктні групи і команди, втілювати задуми в життя", - зауважила парламентарка.

Громадам, за її словами, потрібні професіонали з навичками проєктного менеджменту, стратегічного та просторового планування, фандрайзингу та роботи з донорами, написання грантів, хорошою англійською, які по-справжньому зацікавлені в успіху своїх починань. Розвинути ключові компетенції Україні, зазначила Шуляк, допоможуть кошти третього компоненту Ukraine Facility, але щоб їх отримати, країна повинна виконати домашню роботу.

Шуляк також нагадала - навесні 2024 року Уряд затвердив план заходів реалізації децентралізаційної реформи, який синхронізовано з Ukraine Facility. Великий відсоток в ньому займає питання підвищення спроможності громад, а одне з пʼяти основних завдань - розвиток компетенцій представників регіональної та місцевої влади у сфері роботи з інвестиціями та проектного менеджменту.

"Процес відбудови та відновлення містить багато компонентів та рівнів, де особлива роль відводиться співпраці в трикутнику взаємодії центральна влада-місцева влада-громада (в розумінні місцевих мешканців, активного громадянського суспільства). Саме такий його склад дозволяє забезпечити баланс інтересів, залучити усі необхідні для цього компетенції, забезпечити прозорість процесів планування і реалізації, а найголовніше — побудувати систему, яка викликатиме довіру міжнародних партнерів", - підсумувала нардепка.