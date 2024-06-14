В Раде назвали требования партнеров к финансированию восстановления в рамках Ukraine Recovery Conference

Вопросы действенных антикоррупционных предохранителей, проектного менеджмента и квалифицированных кадров в восстановлении и восстановлении вместе с устойчивостью политических и социальных институтов должны стать важными маяками в To Do List Украины, которая с одной стороны рассчитывает на членство в Евросоюзе, а с другой - должна получить от ЕС 50 млрд евро на восстановление в рамках Ukraine Facility в обмен на реформы.

Об этом заявила председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление.

Именно вопрос эффективных кадров и борьбы с коррупцией сейчас чаще всего звучит среди опасений западных партнеров.

По ее словам, последние социологические исследования и отчеты показывают, что коррупция — в топе угроз и опасений, угрожающих восстановлению и восстановлению страны. Об этой проблеме знают и сигнализируют Украину западные партнеры. Поэтому среди других важных требований к Украине в обмен на финансовую помощь они отмечают необходимость создания антикоррупционных предохранителей при восстановлении и восстановлении и прочной антикоррупционной инфраструктуры в целом.

"Представители правительств европейских стран, по сути, говорили в унисон одно и то же: мы должны обеспечить постоянную и эффективную экосистему восстановления, выполнив домашнее задание по перечню срочных антикоррупционных мер, провести ряд структурных реформ, предусмотренных в частности планом Ukraine Facility (а это более 150 (индикаторов по 69 направлениям) и в договоренностях с МВФ. – подчеркнула Шуляк.

Именно поэтому, отметила она, в ключевую законодательную рамку восстановления и восстановления страны — законопроект «Об основных основах восстановления», заложено обязательное использование цифровой экосистемы Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management (DREAM), которая должна стать комплексным цифровым решением для планирования и управления. публичными инвестициями. Сегодня в DREAM уже внесено более 3000 проектов из более 1000 общин.

Впрочем, отмечает Шуляк, есть нюанс – эффективность любых цифровых решений и инструментов при отсутствии грамотного использования и управления сводится фактически к нулю. И именно поэтому партнеров так волнует кадровая политика восстановления и восстановления Украины – нужно иметь хороших менеджеров и исполнителей на всех уровнях власти, которые возьмут процесс восстановления страны.

"Нам нужны действенные и эффективные команды, которые будут реализовывать проекты на местах. Нужны также менеджеры и управленцы, которые смогут организовать процесс работы этих команд, создать систему понятных и измеряемых KPI и обеспечить их выполнение. Должны быть люди, которые не только возьмут на себя". ответственность за стратегию восстановления, но и создадут дорожную секторальную карту ее воплощения, будут способствовать сообществу формировать проектные группы и команды, воплощать замыслы в жизнь", - отметила парламентария.

Обществам, по ее словам, нужны профессионалы с навыками проектного менеджмента, стратегического и пространственного планирования, фандрайзинга и работы с донорами, написание грантов, хорошим английским, которые по-настоящему заинтересованы в успехе своих начинаний. Развитие ключевых компетенций Украины, отметила Шуляк, помогут средства третьего компонента Ukraine Facility, но чтобы их получить, страна должна выполнить домашнюю работу.

Шуляк также напомнила - весной 2024 года Правительство утвердило план мероприятий по реализации децентрализационной реформы, который синхронизирован с Ukraine Facility. Большой процент в нем занимает вопрос повышения состоятельности общин, а одна из пяти основных задач - развитие компетенций представителей региональных и местных властей в сфере работы с инвестициями и проектного менеджмента.

"Процесс восстановления и восстановления содержит много компонентов и уровней, где особая роль отводится сотрудничеству в треугольнике взаимодействия центральная власть-местная власть-община (в понимании местных жителей, активного гражданского общества). Именно такой его состав позволяет обеспечить баланс интересов, привлечь все необходимые для этого компетенции обеспечить прозрачность процессов планирования и реализации, а самое главное — построить систему, которая будет вызывать доверие международных партнеров", - подытожила нардепка.