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У Раді назвали умову для підвищення ключового податку на споживання українців

Фото: Роксолана Підласа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Податок на додану вартість (ПДВ) в Україні може буди збільшений в разі зростання видатків в проєкті державного бюджету на 2025 рік до другого читання.

Про це заявила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту, яку вів народний депутат Олексій Гончаренко у Youtube.

Виступаючи під час представлення бюджету, Підласа сказала, що видатки проєкту бюджету до другого читання не можуть бути суттєво збільшені, оскільки уряд обмежений умовами, затвердженими під час п’ятого перегляду програми з МВФ.

За її словами, уразі збільшення видатків уряд зітнеться "з вимогою МВФ щодо підвищення ПДВ".

Пропозиція МВФ

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд пропонував підвищити податок на додану вартість (ПДВ) в Україні на 2 процентні пункти. Питання порушувалося під час роботи місії фонду у Києві у вересні.

Наразі в Україні діє загальний ПДВ на рівні 20%, ставку 7% застосовують на лікарські препарати та 14% – на деякі сільгосппродукти.

Раніше від ідеї підвищити ПДВ в Україні відмовилися, оскільки проти виступало Міністерство фінансів. Як заявив в інтерв'ю міністр фінансів Сергій Марченко, ключовий негатив від підвищення ПДВ - це зростання цін на всі групи товарів, особливо на товари першої необхідності.

Ключова пропозиція Мінфіну – це підвищення військового збору з доходів усіх громадян з 1,5% до 5%, що дасть бюджету наступного року понад 100 млрд гривень.

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