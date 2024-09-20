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В Раде назвали условие для повышения ключевого налога на потребление украинцев

Фото: Роксолана Подласа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Налог на добавленную стоимость (НДС) в Украине может быть увеличен при росте расходов в проекте государственного бюджета на 2025 год до второго чтения.

Об этом заявила глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента, которую вел народный депутат Алексей Гончаренко в Youtube.

Выступая при представлении бюджета, Пидласа сказала, что расходы проекта бюджета ко второму чтенияюне могут быть существенно увеличены, поскольку правительство ограничено условиями, утвержденными во время пятого пересмотра программы с МВФ.

По ее словам, при увеличении расходов правительство столкнется "с требованием МВФ по повышению НДС".

Предложение МВФ

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд предлагал повысить налог на добавленную стоимость (НДС) в Украине на 2 процентных пункта. Вопрос поднимался во время работы миссии фонда в Киеве в сентябре.

В настоящее время в Украине действует общий НДС на уровне 20%, ставку 7% применяют на лекарственные препараты и 14% – на некоторые сельхозпродукты.

Ранее от идеи повысить НДС в Украине отказались, поскольку против выступало Министерство финансов. Как заявил в интервью министр финансов Сергей Марченко, ключевой негатив от повышения НДС - это рост цен на все группы товаров, особенно на товары первой необходимости.

Ключевое предложение Минфина - это повышение военного сбора с доходов всех граждан с 1,5% до 5%, что даст бюджету на следующий год более 100 млрд гривен.

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