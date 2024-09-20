В Раде назвали условие для повышения ключевого налога на потребление украинцев

Выступая при представлении бюджета, Пидласа сказала, что расходы проекта бюджета ко второму чтенияюне могут быть существенно увеличены, поскольку правительство ограничено условиями, утвержденными во время пятого пересмотра программы с МВФ.

По ее словам, при увеличении расходов правительство столкнется "с требованием МВФ по повышению НДС".

Предложение МВФ

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд предлагал повысить налог на добавленную стоимость (НДС) в Украине на 2 процентных пункта. Вопрос поднимался во время работы миссии фонда в Киеве в сентябре.

В настоящее время в Украине действует общий НДС на уровне 20%, ставку 7% применяют на лекарственные препараты и 14% – на некоторые сельхозпродукты.

Ранее от идеи повысить НДС в Украине отказались, поскольку против выступало Министерство финансов. Как заявил в интервью министр финансов Сергей Марченко, ключевой негатив от повышения НДС - это рост цен на все группы товаров, особенно на товары первой необходимости.

Ключевое предложение Минфина - это повышение военного сбора с доходов всех граждан с 1,5% до 5%, что даст бюджету на следующий год более 100 млрд гривен.