У Раді назвали кількість чоловіків від 25 до 60 років та чисельність заброньованих

За його словами, залишається відкритим питання, скільки з 11,1 мільйонів військовозобов'язаних. "Тому що системне оновлення даних відбувається от у нас на очах буквально. Фінальну цифру не знає ніхто станом на зараз. Звісно, що військові знають більше, ніж ми, і Генштаб і Міноборони, це очевидно. Але не можна сказати, що десь є ця цифра, її можна піти подивитися ", - сказав він.

Депутат припустив, що з цих 11,1 мільйонів до 1,5 мільйонів можуть мати інвалідність, "хоча повноцінної статистики на жаль у нас в країні ніхто не веде".

"Ми отримаємо цифру в грубо кажучи 10 млн військовозобов'язаних чоловіків", - заявив Наталуха та додав, є що з них, звісно частина вже, служить, а "частина вже за кордоном".

За його даним, зараз заброньовано 565 тисяч чоловіків, але "це цифра надзвичайно динамічна і цей показник він може і збільшуватися, хтось може втрачати бронювання, але зараз вона навколо от 5-6% від загального пулу".

Наталуха повідомив, що за останніми даними податкової "в Україні офіційно працевлаштованих близько 2,620 млн чоловіків - це найманні працівники мобілізаційного віку".