В Раде назвали количество мужчин от 25 до 60 лет и численность забронированных

По его словам, остается открытым вопрос, сколько из 11,1 миллионов военнообязанных. "Потому что системное обновление данных происходит вот у нас на глазах буквально. Финальную цифру не знает никто по состоянию на данный момент. Конечно, военные знают больше, чем мы, и Генштаб и Минобороны, это очевидно. Но нельзя сказать, что где-то эта цифра, ее можно пойти посмотреть", – сказал он.

Депутат предположил, что из этих 11,1 миллиона до 1,5 миллиона могут иметь инвалидность, "хотя полноценной статистики к сожалению у нас в стране никто не ведет".

"Мы получим цифру в грубо говоря 10 млн военнообязанных мужчин", - заявил Наталуха и добавил, есть что из них, конечно, часть уже, служит, а "часть уже за границей".

По его данным, сейчас забронировано 565 тысяч мужчин, но "это цифра очень динамичная и этот показатель он может и увеличиваться, кто-то может терять бронирование, но сейчас она вокруг от 5-6% от общего пула".

Наталуха сообщил, что по последним данным налоговой "в Украине официально трудоустроено около 2,620 млн мужчин - это наемные работники мобилизационного возраста".