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Дані в "Резерв+" оновили 2 млн українців, в ТЦК на це пішло б 235 днів, - Міноборони

Україна, Середа 03 липня 2024 21:10
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Дані в "Резерв+" оновили 2 млн українців, в ТЦК на це пішло б 235 днів, - Міноборони Фото: дані в "Резерв+" оновили вже 2 млн українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

З 18 травня послугами для оновлення персональних даних та оформлення військово-облікових документів у застосунку "Резерв+" скористалися вже 2 млн українців. У Територіальних центрах комплектування цей процес зайняв би 235 днів.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у "Резерв+". Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів", - розповіла Черногоренко.

За її словами, оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин. Завдяки цьому "Резерв+" став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці - ЦНАПи, на третьому - ТЦК та СП.

Оновлення військово-облікових даних

Нагадаємо, з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію.

Згідно з законом, усі військовозобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів. Це можна зробити у ТЦК або ЦНАПах, а також через застосунок "Резерв+".

Більш детально про застосунок - у матеріалі РБК-Україна.

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