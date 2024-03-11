У Раді кажуть, що військовим з передових позицій можуть подвоїти виплати

Попри дефіцит бюджету, військовослужбовцям, які знаходяться на передових позиціях фронту можливе подвоєння "бойових" виплат. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив на обговорення таку пропозицію президенту України Володимиру Зеленському.
Про це під час інтерв'ю сказав народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraf.
"Військові хотіли б отримувати надбавку за бойові не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна робити? Так, можна! І є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися і воювати", - сказав нардеп.
За його словами, знайти ці кошти в бюджеті можливо за рахунок звільнення з лав ЗСУ тих, хто не бажає воювати та спрямувати кошти на додаткову мотивацію військових, які знаходяться на передових позиціях і бажають захищати країну.
Нагадаємо, Українські військові можуть отримати матеріальну допомогу від держави для вирішення соціально-побутових потреб відповідно до рішення міністра оборони України за певних умов.
Так, розмір матеріальної допомоги дорівнює розміру місячного грошового забезпечення (заробітної плати) та надається один раз на рік.
Крім того, українцям нагадали про те, куди потрібно звертатися для подання заяв про отримання допомоги для переселенців. Зазначено, що з 1 березня під час подання таких заяв слід звертатися до органів соціального захисту населення у вашій громаді чи районі міста, або до ЦНАПу району.
Міністерство реінтеграції наголосило, що така ж процедура застосовується і для отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб.
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