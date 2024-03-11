У Раді кажуть, що військовим з передових позицій можуть подвоїти виплати

Нагадаємо, Українські військові можуть отримати матеріальну допомогу від держави для вирішення соціально-побутових потреб відповідно до рішення міністра оборони України за певних умов.

Так, розмір матеріальної допомоги дорівнює розміру місячного грошового забезпечення (заробітної плати) та надається один раз на рік.

Крім того, українцям нагадали про те, куди потрібно звертатися для подання заяв про отримання допомоги для переселенців. Зазначено, що з 1 березня під час подання таких заяв слід звертатися до органів соціального захисту населення у вашій громаді чи районі міста, або до ЦНАПу району.

Міністерство реінтеграції наголосило, що така ж процедура застосовується і для отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

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