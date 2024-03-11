В Раде говорят, что военным с передовых позиций могут удвоить выплаты

Напомним, украинские военные могут получить материальную помощь от государства для решения социально-бытовых нужд в соответствии с решением министра обороны Украины при определенных условиях.

Так, размер материальной помощи равен размеру месячного денежного довольствия (заработной платы) и предоставляется один раз в год.

Кроме того, украинцам напомнили о том, куда следует обращаться для подачи заявлений о получении помощи для переселенцев . Отмечено, что с 1 марта при подаче таких заявлений следует обращаться в органы социальной защиты населения в вашем обществе или районе города, или в ЦНАП района.

Министерство реинтеграции подчеркнуло, что такая же процедура применяется и для получения помощи для внутренне перемещенных лиц.

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