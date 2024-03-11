В Раде говорят, что военным с передовых позиций могут удвоить выплаты

Несмотря на дефицит бюджета, находящимся на передовых позициях фронта военнослужащим возможно удвоение "боевых" выплат. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил на обсуждение такое предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом в интервью сказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraf .

По его словам, найти эти средства в бюджете возможно за счет освобождения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать и направить средства на дополнительную мотивацию находящихся на передовых позициях военных, желающих защищать страну.

"Военные хотели бы получать надбавку за боевые не 100 тысяч гривен, а 200 тысяч. Это можно делать? Да, можно! И есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил президенту удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать" ", – сказал нардеп.

Напомним, украинские военные могут получить материальную помощь от государства для решения социально-бытовых нужд в соответствии с решением министра обороны Украины при определенных условиях.

Так, размер материальной помощи равен размеру месячного денежного довольствия (заработной платы) и предоставляется один раз в год.

Кроме того, украинцам напомнили о том, куда следует обращаться для подачи заявлений о получении помощи для переселенцев . Отмечено, что с 1 марта при подаче таких заявлений следует обращаться в органы социальной защиты населения в вашем обществе или районе города, или в ЦНАП района.

Министерство реинтеграции подчеркнуло, что такая же процедура применяется и для получения помощи для внутренне перемещенных лиц.

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