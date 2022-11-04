В Раде хотят освободить электрогенераторы от налогов
Фото: председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (РБК-Украина, Виталий Носач)
В Верховной раде готовят законопроект об освобождении от импортного НДС оборудования, поставляемого для собственных нужд предприятий, без права перепродажи, в частности электрогенераторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Даниилу Гетманцева в Telegram.
По его данным, законопроект также будет включать:
- освобождение от уплаты экологического налога, отдельных местных налогов ключевыми отраслями промышленности;
- решение вопроса отнесения на расходы активов на оккупированных территориях.
"Завершаем консультации и на следующей неделе представим законопроект общественности. Медлить с принятием не будем", - написал он.
Ранее глава финансового комитета Верховной радыДанила Гетманцев сообщил , что потери экономики Украины от масштабных воздушных тревог в течение одного дня составляют не менее 7,5 млрд гривен.