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В Раде хотят освободить электрогенераторы от налогов

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Украина, Пятница 04 ноября 2022 09:11
В Раде хотят освободить электрогенераторы от налогов Фото: председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде готовят законопроект об освобождении от импортного НДС оборудования, поставляемого для собственных нужд предприятий, без права перепродажи, в частности электрогенераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Даниилу Гетманцева в Telegram.

По его данным, законопроект также будет включать:

  • освобождение от уплаты экологического налога, отдельных местных налогов ключевыми отраслями промышленности;
  • решение вопроса отнесения на расходы активов на оккупированных территориях.

"Завершаем консультации и на следующей неделе представим законопроект общественности. Медлить с принятием не будем", - написал он.

Ранее глава финансового комитета Верховной радыДанила Гетманцев сообщил , что потери экономики Украины от масштабных воздушных тревог в течение одного дня составляют не менее 7,5 млрд гривен.

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