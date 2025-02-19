У Раді хочуть заборонити продаж енергетиків підліткам
У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт щодо державного регулювання виробництва та обігу енергетичних напоїв. Пропонується обмежити продаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт №13024.
Проєкт передбачає заборону продажу енергетичних напоїв з високим вмістом стимулюючих засобів особам, які не досягли 18-річного віку, а також інші обмеження, які стосуються процедури реалізації відповідних напоїв.
Крім того, під час виробництва енергетичних напоїв буде заборонено додавання інгредієнтів (речовин), які стимулюють центральну нервову систему, в обсягах, які перевищують визначений максимально допустимий рівень їх концентрації в енергетичних напоях.
Обґрунтування проєкту
Як зазначають автори проєкту, на даний час енергетичні напої стали поширеним видом харчової продукції та активно споживаються різними категоріями людей.
Завдяки своєму хімічному складу (серед інгредієнтів, які входять до складу енергетичних напоїв, зустрічаємо кофеїн, таурин, гуарана, вітаміни групи В, рослинні похідні, а також інші добавки) "енергетики" мають здатність стимулювати центральну нервову систему людини, легко засвоюються організмом та на короткий проміжок часу створюють відчуття бадьорості, покращення настрою, підвищують активність та працездатність.
"Водночас вказані відчуття з’являються у людини за рахунок мобілізації резервів організму та постійне вживання напоїв зі стимулюючим ефектом здатне призвести до виснаження цих резервів, у подальшому викликати підвищену втому, порушення сну, нервові розлади та депресію", - йдеться в пояснювальній записці.
Автори наводять дані досліджень, які нібито доводять шкоду енергетичних напоїв.
За даними авторів проєкту, такі країни, як Латвія, Литва, Польща та інші, вже заборонили продаж дітям енергетичних напоїв, які містять підвищений рівень кофеїну та інших стимулюючих речовин.
Норми законопроєкту
Законопроєктом пропонується внесення змін до закону "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів.
У закон додаються нові терміни:
- "енергетичний напій - газований або негазований напій (за винятком чаю, кави та напоїв на основі кавових та чайних екстрактів, назва яких включає слово "кава" або "чай"), який містить кофеїн з будь-якого джерела походження та/або інші інгредієнти (речовини), які стимулюють центральну нервову систему, перелік яких та максимально допустимий рівень їх вмісту (концентрації) в енергетичних напоях визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";
- "енергетичний напій з високим вмістом стимулюючих засобів - енергетичний напій, вміст в якому кофеїну та/або іншого окремо визначеного інгредієнту (речовини), віднесеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, до переліку засобів, які стимулюють центральну нервову систему, становить понад 150 міліграмів на 1 літр".
Нагадаємо, минулого року Міністерство фінансів планувало ввести акцизи на солодкі напої, що дозволить поповнити бюджет на 3,3 млрд гривень. Але потім від цієї ідеї відмовилися.