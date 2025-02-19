У Раді хочуть заборонити продаж енергетиків підліткам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт № 13024 .

Проєкт передбачає заборону продажу енергетичних напоїв з високим вмістом стимулюючих засобів особам, які не досягли 18-річного віку, а також інші обмеження, які стосуються процедури реалізації відповідних напоїв.

Крім того, під час виробництва енергетичних напоїв буде заборонено додавання інгредієнтів (речовин), які стимулюють центральну нервову систему, в обсягах, які перевищують визначений максимально допустимий рівень їх концентрації в енергетичних напоях.

Обґрунтування проєкту

Як зазначають автори проєкту, на даний час енергетичні напої стали поширеним видом харчової продукції та активно споживаються різними категоріями людей.

Завдяки своєму хімічному складу (серед інгредієнтів, які входять до складу енергетичних напоїв, зустрічаємо кофеїн, таурин, гуарана, вітаміни групи В, рослинні похідні, а також інші добавки) "енергетики" мають здатність стимулювати центральну нервову систему людини, легко засвоюються організмом та на короткий проміжок часу створюють відчуття бадьорості, покращення настрою, підвищують активність та працездатність.

"Водночас вказані відчуття з’являються у людини за рахунок мобілізації резервів організму та постійне вживання напоїв зі стимулюючим ефектом здатне призвести до виснаження цих резервів, у подальшому викликати підвищену втому, порушення сну, нервові розлади та депресію", - йдеться в пояснювальній записці.

Автори наводять дані досліджень, які нібито доводять шкоду енергетичних напоїв.

За даними авторів проєкту, такі країни, як Латвія, Литва, Польща та інші, вже заборонили продаж дітям енергетичних напоїв, які містять підвищений рівень кофеїну та інших стимулюючих речовин.

Норми законопроєкту

Законопроєктом пропонується внесення змін до закону "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів.

У закон додаються нові терміни: