В Раде хотят запретить продажу энергетиков подросткам
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о государственном регулировании производства и оборота энергетических напитков. Предлагается ограничить продажу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №13024.
Проект предусматривает запрет продажи энергетических напитков с высоким содержанием стимулирующих средств лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а также другие ограничения, касающиеся процедуры реализации соответствующих напитков.
Кроме того, при производстве энергетических напитков будет запрещено добавление ингредиентов (веществ), которые стимулируют центральную нервную систему, в объемах, превышающих определенный максимально допустимый уровень их концентрации в энергетических напитках.
Обоснование проекта
Как отмечают авторы проекта, в настоящее время энергетические напитки стали распространенным видом пищевой продукции и активно потребляются различными категориями людей.
Благодаря своему химическому составу (среди ингредиентов, которые входят в состав энергетических напитков, встречаем кофеин, таурин, гуарана, витамины группы В, растительные производные, а также другие добавки) "энергетики" обладают способностью стимулировать центральную нервную систему человека, легко усваиваются организмом и на короткий промежуток времени создают ощущение бодрости, улучшение настроения, повышают активность и работоспособность.
"В то же время указанные ощущения появляются у человека за счет мобилизации резервов организма и постоянное употребление напитков со стимулирующим эффектом способно привести к истощению этих резервов, в дальнейшем вызвать повышенную усталость, нарушение сна, нервные расстройства и депрессию", - говорится в пояснительной записке.
Авторы приводят данные исследований, которые якобы доказывают вред энергетических напитков.
По данным авторов проекта, такие страны, как Латвия, Литва, Польша и другие, уже запретили продажу детям энергетических напитков, которые содержат повышенный уровень кофеина и других стимулирующих веществ.
Нормы законопроекта
Законопроектом предлагается внесение изменений в закон "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов.
В закон добавляются новые термины:
- "энергетический напиток - газированный или негазированный напиток (за исключением чая, кофе и напитков на основе кофейных и чайных экстрактов, название которых включает слово "кофе" или "чай"), который содержит кофеин из любого источника происхождения и/или другие ингредиенты (вещества), которые стимулируют центральную нервную систему, перечень которых и максимально допустимый уровень их содержания (концентрации) в энергетических напитках определяется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения";
- "энергетический напиток с высоким содержанием стимулирующих средств - энергетический напиток, содержание в котором кофеина и/или другого отдельно определенного ингредиента (вещества), отнесенного центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, в перечень средств, которые стимулируют центральную нервную систему, составляет более 150 миллиграммов на 1 литр".
Напомним, в прошлом году Министерство финансов планировало ввести акцизы на сладкие напитки, что позволит пополнить бюджет на 3,3 млрд гривен. Но потом от этой идеи отказались.