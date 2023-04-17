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У Раді хочуть встановити покарання за депортацію українців: що пропонується

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Київ, Понеділок 17 квітня 2023 10:14
У Раді хочуть встановити покарання за депортацію українців: що пропонується Фото: в Раді хочуть встановити покарання за депортацію українців (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Народні депутати пропонують встановити кримінальну відповідальність за насильницьке вивезення людей з України. Відповідний законопроект № 9204 зареєстровано в Раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Що пропонується

Ініціатори законопроєкту пропонують карати винних у насильницькому переміщенні осіб за межі території України на строк від 8 до 12 років.

При цьому, якщо мова йде про депортацію неповнолітніх, то максимальний тюремний термін хочуть збільшити до 15 років.

Як зазначають автори законопроекту, наразі за депортацію в Україні не передбачено кримінальної відповідальності. Тож пропонується внести зміни до ККУ, оскільки такі правопорушення є загрозою для генофонду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти в Херсонській області погрожують депортувати жителів без російських паспортів.

Також повідомлялося, що російські окупанти готуються до депортації дітей з Енергодару Запорізької області.

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