В Раде хотят установить наказание за депортацию украинцев: что предлагается
Народные депутаты предлагают установить уголовную ответственность за насильственный вывоз людей из Украины. Соответствующий законопроект №9204 зарегистрирован в Раде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.
Что предлагается
Инициаторы законопроекта предлагают наказывать виновных в насильственном перемещении лиц за пределы территории Украины сроком от 8 до 12 лет.
При этом если речь идет о депортации несовершеннолетних, то максимальный тюремный срок хотят увеличить до 15 лет.
Как отмечают авторы законопроекта, за депортацию в Украине не предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому предлагается внести изменения в УКУ, поскольку такие правонарушения представляют угрозу для генофонда.
Напомним, ранее мы писали, что оккупанты в Херсонской области угрожают депортировать жителей без российских паспортов.
Также сообщалось, что российские оккупанты готовятся к депортации детей из Энергодара Запорожской области.
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