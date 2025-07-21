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У Раді хочуть штрафів з роботодавців: подано новий проєкт про ознаки трудових відносин

Фото: депутати хочуть штрафувати роботодавців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба України з питань праці зможе штрафувати роботодавців, якщо факт неформальних трудових відносин буде доведений судом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №13507.

Проєктом акта пропонується:

  • законодавче запровадження чітких ознак трудових відносин;
  • встановлення обовʼязку контролюючих органів та усіх субʼєктів правовідносин звертатись до суду для перекваліфікації правовідносин;

Як зазначається в пояснювальній записці, в Україні визначення ознак трудових відносин на рівні закону наразі відсутнє. Однак це не означає, що їх не існує в принципі.

"Суб’єкти підприємницької діяльності, які з певних міркувань співпрацюють з фізичними особами на підставі цивільноправових договорів, завжди перебувають в зоні ризику проведення заходів державного контролю", - йдеться в документі.

Ознаки трудових відносин

Згідно з проєктом роботи/послуги можуть бути визнані судом такими, що виконані/надані у межах трудових відносин незалежно від назви та виду договірних відносин, якщо буде встановлено одночасно сім і більше таких ознак наявності трудових відносин:

  • 1) особисте виконання особою роботи/надання послуг за конкретною кваліфікацією, професією, посадою, без можливості доручення виконання цієї роботи/надання послуг третім особам або найму працівників;
  • 2) виконання робіт/надання послуг за безпосереднім дорученням та під необмеженим за формою і часом контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи/надаються послуги;
  • 3) встановлення особою, в інтересах якої виконується робота/надаються послуги, тривалості робочого часу, часу відпочинку, графіку роботи, посадових інструкцій інших, правил внутрішнього трудового розпорядку та підпорядкування, з одночасним зобовʼязанням виконавця робіт/надавача послуг виконувати накази у межах своїх професійних обовʼязків;
  • 4) виконавець роботи/надавач послуг інтегрований у виробничий процес та службову ієрархію (має підлеглих, службові контакти та/або засоби зв’язку, право голосу на службових нарадах, представляє організацію у зовнішніх відносинах тощо);
  • 5) систематична (із заздалегідь встановленою періодичністю на невизначений термін або з пролонгацією) виплата особі, яка виконує роботу/надає послуги, винагороди у грошовій та/або натуральній формі незалежно від результату, що складає не менше 80% її загального сукупного доходу за 24-місячний період, якщо такі виплати отримано від однієї особи, в інтересах якої виконуються роботи/надаються послуги;
  • 6) пряма цільова компенсація особою, в інтересах якої виконуються роботи/надаються послуги, виробничих витрат виконавця робіт/надавача послуг;
  • 7) фактичне отримання особою, яка виконує роботу/надає послуги, оплачуваних відпусток та інших соціальних гарантій і компенсацій, передбачених цим Кодексом;
  • 8) організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва
  • (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини тощо) забезпечується
  • лише особою, в інтересах якої виконується робота/надаються послуги;
  • 9) фінансування навчання виконавця роботи/надавача послуг за рахунок особи, в інтересах якої виконується робота/надаються послуги.

Чергова спроба

Нагадаємо, в Україні встановити чіткі критерії трудових відносин хочуть вже багато років, але спроби не закінчилися успіхом. Зокрема, в січні Верховна Рада провалила відповідний проєкт.

За довоєнними даними Держстату, кількість неформально зайнятого населення в Україні становила близько 3,5 млн осіб. Це більше 20% від кількості працюючих.

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