У Раді хочуть штрафів з роботодавців: подано новий проєкт про ознаки трудових відносин

Державна служба України з питань праці зможе штрафувати роботодавців, якщо факт неформальних трудових відносин буде доведений судом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №13507.
Проєктом акта пропонується:
Як зазначається в пояснювальній записці, в Україні визначення ознак трудових відносин на рівні закону наразі відсутнє. Однак це не означає, що їх не існує в принципі.
"Суб’єкти підприємницької діяльності, які з певних міркувань співпрацюють з фізичними особами на підставі цивільноправових договорів, завжди перебувають в зоні ризику проведення заходів державного контролю", - йдеться в документі.
Згідно з проєктом роботи/послуги можуть бути визнані судом такими, що виконані/надані у межах трудових відносин незалежно від назви та виду договірних відносин, якщо буде встановлено одночасно сім і більше таких ознак наявності трудових відносин:
Нагадаємо, в Україні встановити чіткі критерії трудових відносин хочуть вже багато років, але спроби не закінчилися успіхом. Зокрема, в січні Верховна Рада провалила відповідний проєкт.
За довоєнними даними Держстату, кількість неформально зайнятого населення в Україні становила близько 3,5 млн осіб. Це більше 20% від кількості працюючих.