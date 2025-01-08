Рада провалила закон про встановлення ознак трудових відносин
Верховна Рада відхилила проєкт змін до Кодексу законів про працю України щодо регулювання деяких питань трудових відносин. Документ встановлював формальні ознаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата Ярослав Железняка в Telegram.
За його даними проєкт №5054-1 підтримали лише 203 депутатів.
Документ був поданий до парламенту ще у 2021 році та запроваджував сім ознак наявності трудових відносин.
Згідно з проєктом, робота може бути визнана такою, що виконується в межах трудових відносин незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами, якщо є чотири і більше зазначених ознак наявності трудових відносин:
- особисте виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи;
- здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та, як правило, не передбачає встановлення особі конкретно визначеного результату (обсягу) робіт за певний період часу;
- виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконується робота, робочому місці з дотриманням установлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;
- організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої виконується робота;
- систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди у грошовій та / або натуральній формі;
- встановлення особою, в інтересах якої виконується робота, тривалості робочого часу та часу відпочинку;
- відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.
За довоєнними даними Держстату, кількість неформально зайнятого населення в Україні становила близько 3,5 млн осіб. Це більше 20% від кількості працюючих.
Спроби встановити критерії зайнятості робили декілька разів, але вони не закінчилися успіхом.