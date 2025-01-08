Рада провалила закон про встановлення ознак трудових відносин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата Ярослав Железняка в Telegram .

За його даними проєкт №5054-1 підтримали лише 203 депутатів.

Документ був поданий до парламенту ще у 2021 році та запроваджував сім ознак наявності трудових відносин.

Згідно з проєктом, робота може бути визнана такою, що виконується в межах трудових відносин незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами, якщо є чотири і більше зазначених ознак наявності трудових відносин: