В Раде хотят штрафов с работодателей: подан новый проект о признаках трудовых отношений

Государственная служба Украины по вопросам труда сможет штрафовать работодателей, если факт неформальных трудовых отношений будет доказан судом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13507.
Проектом акта предлагается:
Как отмечается в пояснительной записке, в Украине определение признаков трудовых отношений на уровне закона пока отсутствует. Однако это не означает, что их не существует в принципе.
"Субъекты предпринимательской деятельности, которые по определенным соображениям сотрудничают с физическими лицами на основании гражданско-правовых договоров, всегда находятся в зоне риска проведения мероприятий государственного контроля", - говорится в документе.
Согласно проекту работы/услуги могут быть признаны судом выполненными/оказанными в рамках трудовых отношений независимо от названия и вида договорных отношений, если будет установлено одновременно семь и более таких признаков наличия трудовых отношений:
Напомним, в Украине установить четкие критерии трудовых отношений хотят уже много лет, но попытки не закончились успехом. В частности, в январе Верховная Рада провалила соответствующий проект.
По довоенным данным Госстата, количество неформально занятого населения в Украине составляло около 3,5 млн человек. Это более 20% от количества работающих.