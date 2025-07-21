В Раде хотят штрафов с работодателей: подан новый проект о признаках трудовых отношений

Проектом акта предлагается:

законодательное введение четких признаков трудовых отношений;

установление обязанности контролирующих органов и всех субъектов правоотношений обращаться в суд для переквалификации правоотношений;

Как отмечается в пояснительной записке, в Украине определение признаков трудовых отношений на уровне закона пока отсутствует. Однако это не означает, что их не существует в принципе.

"Субъекты предпринимательской деятельности, которые по определенным соображениям сотрудничают с физическими лицами на основании гражданско-правовых договоров, всегда находятся в зоне риска проведения мероприятий государственного контроля", - говорится в документе.

Признаки трудовых отношений

Согласно проекту работы/услуги могут быть признаны судом выполненными/оказанными в рамках трудовых отношений независимо от названия и вида договорных отношений, если будет установлено одновременно семь и более таких признаков наличия трудовых отношений: