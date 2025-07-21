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В Раде хотят штрафов с работодателей: подан новый проект о признаках трудовых отношений

Украина, Понедельник 21 июля 2025 15:26
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В Раде хотят штрафов с работодателей: подан новый проект о признаках трудовых отношений Фото: депутаты хотят штрафовать работодателей (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба Украины по вопросам труда сможет штрафовать работодателей, если факт неформальных трудовых отношений будет доказан судом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13507.

Проектом акта предлагается:

  • законодательное введение четких признаков трудовых отношений;
  • установление обязанности контролирующих органов и всех субъектов правоотношений обращаться в суд для переквалификации правоотношений;

Как отмечается в пояснительной записке, в Украине определение признаков трудовых отношений на уровне закона пока отсутствует. Однако это не означает, что их не существует в принципе.

"Субъекты предпринимательской деятельности, которые по определенным соображениям сотрудничают с физическими лицами на основании гражданско-правовых договоров, всегда находятся в зоне риска проведения мероприятий государственного контроля", - говорится в документе.

Признаки трудовых отношений

Согласно проекту работы/услуги могут быть признаны судом выполненными/оказанными в рамках трудовых отношений независимо от названия и вида договорных отношений, если будет установлено одновременно семь и более таких признаков наличия трудовых отношений:

  • 1) личное выполнение лицом работы/оказание услуг по конкретной квалификации, профессии, должности, без возможности поручения выполнения этой работы/оказания услуг третьим лицам или найма работников;
  • 2) выполнение работ/оказание услуг по непосредственному поручению и под неограниченным по форме и времени контролем лица, в интересах которого выполняются работы/оказываются услуги;
  • 3) установление лицом, в интересах которого выполняется работа/предоставляются услуги, продолжительности рабочего времени, времени отдыха, графика работы, должностных инструкций других, правил внутреннего трудового распорядка и подчинения, с одновременным обязательством исполнителя работ/предоставителя услуг выполнять приказы в пределах своих профессиональных обязанностей;
  • 4) исполнитель работы/предоставитель услуг интегрирован в производственный процесс и служебную иерархию (имеет подчиненных, служебные контакты и/или средства связи, право голоса на служебных совещаниях, представляет организацию во внешних отношениях и т.д.);
  • 5) систематическая (с заранее установленной периодичностью на неопределенный срок или с пролонгацией) выплата лицу, выполняющему работу/предоставляющему услуги, вознаграждения в денежной и/или натуральной форме независимо от результата, что составляет не менее 80% его общего совокупного дохода за 24-месячный период, если такие выплаты получены от одного лица, в интересах которого выполняются работы/предоставляются услуги;
  • 6) прямая целевая компенсация лицом, в интересах которого выполняются работы/предоставляются услуги, производственных расходов исполнителя работ/предоставителя услуг;
  • 7) фактическое получение лицом, выполняющим работу/предоставляющим услуги, оплачиваемых отпусков и других социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных настоящим Кодексом;
  • 8) организация условий труда, в частности, предоставление средств производства
  • (оборудования, инструментов, материалов, сырья и т.п.) обеспечивается
  • только лицом, в интересах которого выполняется работа/предоставляются услуги;
  • 9) финансирование обучения исполнителя работы/предоставителя услуг за счет лица, в интересах которого выполняется работа/предоставляются услуги.

Очередная попытка

Напомним, в Украине установить четкие критерии трудовых отношений хотят уже много лет, но попытки не закончились успехом. В частности, в январе Верховная Рада провалила соответствующий проект.

По довоенным данным Госстата, количество неформально занятого населения в Украине составляло около 3,5 млн человек. Это более 20% от количества работающих.

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