В Раде хотят штрафов с работодателей: подан новый проект о признаках трудовых отношений
Государственная служба Украины по вопросам труда сможет штрафовать работодателей, если факт неформальных трудовых отношений будет доказан судом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13507.
Проектом акта предлагается:
- законодательное введение четких признаков трудовых отношений;
- установление обязанности контролирующих органов и всех субъектов правоотношений обращаться в суд для переквалификации правоотношений;
Как отмечается в пояснительной записке, в Украине определение признаков трудовых отношений на уровне закона пока отсутствует. Однако это не означает, что их не существует в принципе.
"Субъекты предпринимательской деятельности, которые по определенным соображениям сотрудничают с физическими лицами на основании гражданско-правовых договоров, всегда находятся в зоне риска проведения мероприятий государственного контроля", - говорится в документе.
Признаки трудовых отношений
Согласно проекту работы/услуги могут быть признаны судом выполненными/оказанными в рамках трудовых отношений независимо от названия и вида договорных отношений, если будет установлено одновременно семь и более таких признаков наличия трудовых отношений:
- 1) личное выполнение лицом работы/оказание услуг по конкретной квалификации, профессии, должности, без возможности поручения выполнения этой работы/оказания услуг третьим лицам или найма работников;
- 2) выполнение работ/оказание услуг по непосредственному поручению и под неограниченным по форме и времени контролем лица, в интересах которого выполняются работы/оказываются услуги;
- 3) установление лицом, в интересах которого выполняется работа/предоставляются услуги, продолжительности рабочего времени, времени отдыха, графика работы, должностных инструкций других, правил внутреннего трудового распорядка и подчинения, с одновременным обязательством исполнителя работ/предоставителя услуг выполнять приказы в пределах своих профессиональных обязанностей;
- 4) исполнитель работы/предоставитель услуг интегрирован в производственный процесс и служебную иерархию (имеет подчиненных, служебные контакты и/или средства связи, право голоса на служебных совещаниях, представляет организацию во внешних отношениях и т.д.);
- 5) систематическая (с заранее установленной периодичностью на неопределенный срок или с пролонгацией) выплата лицу, выполняющему работу/предоставляющему услуги, вознаграждения в денежной и/или натуральной форме независимо от результата, что составляет не менее 80% его общего совокупного дохода за 24-месячный период, если такие выплаты получены от одного лица, в интересах которого выполняются работы/предоставляются услуги;
- 6) прямая целевая компенсация лицом, в интересах которого выполняются работы/предоставляются услуги, производственных расходов исполнителя работ/предоставителя услуг;
- 7) фактическое получение лицом, выполняющим работу/предоставляющим услуги, оплачиваемых отпусков и других социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных настоящим Кодексом;
- 8) организация условий труда, в частности, предоставление средств производства
- (оборудования, инструментов, материалов, сырья и т.п.) обеспечивается
- только лицом, в интересах которого выполняется работа/предоставляются услуги;
- 9) финансирование обучения исполнителя работы/предоставителя услуг за счет лица, в интересах которого выполняется работа/предоставляются услуги.
Очередная попытка
Напомним, в Украине установить четкие критерии трудовых отношений хотят уже много лет, но попытки не закончились успехом. В частности, в январе Верховная Рада провалила соответствующий проект.
По довоенным данным Госстата, количество неформально занятого населения в Украине составляло около 3,5 млн человек. Это более 20% от количества работающих.