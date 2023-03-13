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У Раді хочуть посилити штрафи для супермаркетів та громадського харчування за фальсифікат

Фото: у Раді хочуть посилити штрафи для супермаркетів та громадського харчування за фальсифікат (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Народні депутати розглянуть законопроект №9095, який передбачає збільшення розміру штрафів для супермаркетів та громадського харчування за фальсифікат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

У пояснювальній записці вказано, що основним завданням законопроекту є посилення відповідальності за порушення суб’єктами господарювання, а також громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, законодавства про захист прав споживачів.

Відповідаліність планують посилювати шляхом збільшення розміру штрафів та встановленням кримінальної відповідальності за надання недостовірної інформації про продукцію, вживання якої заподіяло шкоду здоров'ю споживачів або призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада України планує виділити додаткові 500 мільярдів гривень на військові видатки.

Нагадаємо, днями місія МВФ почала переговори з Україною про програму кредитування.

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