У Раді хочуть посилити покарання для військових за порушення

Автори законопроєкту пропонують встановити безальтернативні механізми покарання й загалом внести зміни до статей 69 та 75 КК України щодо виключення можливості призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом, та звільнення від відбування покарання з випробуванням за самовільне залишення військової частини.

Також пропонується підвищити покарання й за вчинення військових адміністративних правопорушень.

"Самовільне залишення військовослужбовцем військової частини або місця служби вчинене в умовах воєнного стану або бойовій обстановці, незалежно від строку продовжуваності вчинення таких дій, містить склад кримінального правопорушення передбаченого частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України та виключає адміністративну відповідальність передбачену статтею 172-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - зазначається в законопроєкті.

Автори переконані у тому, що м'якість покарання судової системи моделює негативну поведінку серед військовослужбовців й нівелює принцип невідворотності справедливого покарання.