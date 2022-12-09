В Раде хотят ужесточить наказание для военных за нарушения

Авторы законопроекта предлагают установить безальтернативные механизмы наказания и в целом внести изменения в статьи 69 и 75 УК Украины относительно исключения возможности назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, и освобождения от отбывания наказания с испытанием за самовольное оставление воинской части.

Также предлагается повысить наказание и за совершение военных административных правонарушений.

"Самовольное оставление военнослужащим воинской части или места службы совершенное в условиях военного положения или боевой обстановке, независимо от срока продолжительности совершения таких действий, содержит состав уголовного преступления предусмотренного частью 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины и исключает административную ответственность предусмотренную статьей 172-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечается в законопроекте.

Авторы убеждены в том, что мягкость наказания судебной системы моделирует негативное поведение среди военнослужащих и нивелирует принцип неотвратимости справедливого наказания.