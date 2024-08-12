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У Раді говорять про особливий статус для частини УПЦ, яка порве з Москвою, - джерела

Фото: частину УПЦ МП можуть залишити в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У політичних кулуарах говорять про можливість надання певного особливого статусу для частини Української православної церкви (Московського патріархату), яка вирішить розірвати зв'язки з Москвою. Але ця ідея нереалістична.

Зокрема, в політичних кулуарах почали використовувати термін "тимчасовий томос", хоча він і не є коректним. 

"Суть у тому, що частина УПЦ, яка, в принципі, не проти справді, остаточно порвати всі церковно-канонічні зв'язки з РПЦ, хотіла б при цьому отримати якесь офіційне місце в православному світі, а не залишитися в "сірій зоні". Адже входження до ПЦУ для багатьох представників УПЦ є абсолютно неприйнятним з низки причин, у тому числі особистого характеру. А формалізуватися це місце могло б у вигляді того самого "тимчасового томосу". Якщо коректніше, то Вселенський патріархат міг би створити в Україні свій екзархат, куди б увійшла та частина УПЦ, яка може порвати з РПЦ, але не хоче йти до ПЦУ", - йдеться в матеріалі. 

Втім, ця ініціатива нереалістична із низки причин. Зокрема, Україна вже отримувала томос, і створювати ще одну церковну юрисдикцію на її території неможливо. Крім того, в церковних колах цю ініціативу вважають інтригами окремих ієрархів. Більше того, подібного масштабу питання у церковному житті займають дуже багато часу. 

"Вони що завгодно будуть готові придумати, аби не рвати зв'язки з Москвою. Ми це все бачили вже багато разів. Для Онуфрія (предстоятеля УПЦ, - ред.) - найстрашніше, що може статися - це якщо Кірілл позбавить його сану", - каже джерело РБК-Україна у ПЦУ.

Ряд співрозмовників видання в політичних і церковних колах так описали приблизний розклад сил в УПЦ так: 15% - проросійські, 15% - проукраїнські, 70% - "болото".

Законопроект про заборону московської церкви

Нагадаємо, в січні 2023 року Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді проект закону №8371, який унеможливлює діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр управління яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Цей проект вже схвалений в першому читанні. Водночас Верховна Рада 23 липня не змогла ухвалити в цілому законопроект №8371 про заборону московської церкви. Спочатку депутати заблокували трибуну, а потім в Раді оголосили про перерву в засіданнях до 21 серпня.

 

За даними опитування КМІС, 78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ (МП). Зокрема, серед них 54% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні.

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