У Раді говорять про особливий статус для частини УПЦ, яка порве з Москвою, - джерела

Зокрема, в політичних кулуарах почали використовувати термін "тимчасовий томос", хоча він і не є коректним.

"Суть у тому, що частина УПЦ, яка, в принципі, не проти справді, остаточно порвати всі церковно-канонічні зв'язки з РПЦ, хотіла б при цьому отримати якесь офіційне місце в православному світі, а не залишитися в "сірій зоні". Адже входження до ПЦУ для багатьох представників УПЦ є абсолютно неприйнятним з низки причин, у тому числі особистого характеру. А формалізуватися це місце могло б у вигляді того самого "тимчасового томосу". Якщо коректніше, то Вселенський патріархат міг би створити в Україні свій екзархат, куди б увійшла та частина УПЦ, яка може порвати з РПЦ, але не хоче йти до ПЦУ", - йдеться в матеріалі.

Втім, ця ініціатива нереалістична із низки причин. Зокрема, Україна вже отримувала томос, і створювати ще одну церковну юрисдикцію на її території неможливо. Крім того, в церковних колах цю ініціативу вважають інтригами окремих ієрархів. Більше того, подібного масштабу питання у церковному житті займають дуже багато часу.

"Вони що завгодно будуть готові придумати, аби не рвати зв'язки з Москвою. Ми це все бачили вже багато разів. Для Онуфрія (предстоятеля УПЦ, - ред.) - найстрашніше, що може статися - це якщо Кірілл позбавить його сану", - каже джерело РБК-Україна у ПЦУ.

Ряд співрозмовників видання в політичних і церковних колах так описали приблизний розклад сил в УПЦ так: 15% - проросійські, 15% - проукраїнські, 70% - "болото".

Законопроект про заборону московської церкви

Нагадаємо, в січні 2023 року Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді проект закону №8371, який унеможливлює діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр управління яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Цей проект вже схвалений в першому читанні. Водночас Верховна Рада 23 липня не змогла ухвалити в цілому законопроект №8371 про заборону московської церкви. Спочатку депутати заблокували трибуну, а потім в Раді оголосили про перерву в засіданнях до 21 серпня.