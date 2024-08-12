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В Раде говорят об особом статусе для части УПЦ, которая порвет с Москвой, - источники

Фото: часть УПЦ МП могут оставить в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В политических кулуарах говорят о возможности предоставления особого статуса для части Украинской православной церкви (Московского патриархата), которая решит разорвать связи с Москвой. Но эта идея нереалистична.

В частности, в политических кулуарах начали использовать термин "временный томос", хотя он и не является корректным.

"Суть в том, что часть УПЦ, которая, в принципе, не против действительно окончательно порвать все церковно-канонические связи с РПЦ, хотела бы при этом получить какое-то официальное место в православном мире, а не остаться в "серой зоне". Ведь вхождение в ПЦУ для многих представителей УПЦ абсолютно неприемлемо по ряду причин, в том числе личного характера. А формализоваться это место могло бы в виде того самого "временного томоса". Если корректнее, то Вселенский патриархат мог бы создать в Украине свой экзархат, куда бы вошла та часть УПЦ, которая может порвать с РПЦ, но не хочет идти в ПЦУ", - говорится в материале.

Впрочем, эта инициатива нереалистична по ряду причин. В частности, Украина уже получала томос и создавать еще одну церковную юрисдикцию на ее территории невозможно. Кроме того, в церковных кругах эта инициатива считается интригами отдельных иерархов. Более того, подобный масштаб вопроса в церковной жизни занимает очень много времени.

"Они что угодно будут готовы придумать, чтобы не рвать связи с Москвой. Мы это все видели уже много раз. Для Онуфрия (предстоятеля УПЦ, – ред.) – самое страшное, что может произойти – это если Кирилл лишит его сана", – говорит источник РБК-Украина в ПЦУ.

Ряд собеседников издания в политических и церковных кругах так описали приблизительное расписание сил в УПЦ так: 15% – пророссийские, 15% – проукраинские, 70% – "болото".

Законопроект о запрете московской церкви

Напомним, в январе 2024 года Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде проект закона №8371, который делает невозможной деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр управления которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Этот проект уже одобрен в первом чтении. В то же время Верховная Рада 23 июля не смогла принять в целом законопроект №8371 о запрете московской церкви. Сначала депутаты заблокировали трибуну, а затем в Раде объявили о перерыве в заседаниях до 21 августа.

 

По данным опроса КМИС, 78% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП). В частности, среди них 54% считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине.

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