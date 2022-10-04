У Раді готують звернення щодо створення спецтрибуналу для Росії

Законопроєкт, зареєстрований під номером 8094, містить заклик до ООН, парламентів та урядів її членів, Європейського союзу, Ради Європи щодо створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії проти України.

"Створення спецтрибуналу необхідне, оскільки поки що немає досконалого механізму, який міг би судити найвище політичне та військове керівництво Росії за скоєння злочинів агресії проти України. Створення спеціального трибуналу закриває цю прогалину", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, країни-члени Європарламенту підтримали резолюцію щодо створення трибуналу для воєнних злочинів Росії проти України.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що існують проблеми щодо створення трибуналу для Росії через вторгнення в Україну і у питанні Міжнародного кримінального суду, і у питанні створення спецтрибуналу.

До цього міністр юстиції Денис Малюська розповів, що форматів із залучення Росії за скоєні злочини проти українців багато. Це можуть бути як національні суди, так і відомий Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.