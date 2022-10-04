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В Раде готовят обращение о создании спецтрибунала для России

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Верховной раде подготовили законопроект обращения о создании спецтрибунала по военным преступлениям России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона, опубликованный на сайте парламента.

Законопроект, зарегистрированный под номером 8094, содержит призыв к ООН, парламентам и правительствам ее членов, Европейскому союзу, Совету Европы о создании специального международного трибунала по преступлениям агрессии против Украины.

"Создание спецтрибунала необходимо, поскольку пока нет совершенного механизма, который мог бы судить высшее политическое и военное руководство России за совершение преступлений агрессии против Украины. Создание специального трибунала закрывает этот пробел", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, страны-члены Европарламента поддержали резолюцию по созданию трибунала для военных преступлений России против Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что существуют проблемы по созданию трибунала для России из-за вторжения в Украину и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания спецтрибунала.

До этого министр юстиции Денис Малюська рассказал, что форматов по привлечению России за совершенные преступления против украинцев много. Это могут быть как национальные суды, так и широко известный Международный уголовный суд в Гааге.

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