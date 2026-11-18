За його словами, 10 листопада на закритому засіданні комітету Поклад розповів про ситуацію з його підлеглими, які є фігурантами справи "Карфаген". Він підтвердив, що їх усунули від виконання обов'язків.

Що важливо розуміти, ця доповідь відбувалася у закритому режимі, тому поширювати її зміст не можна.

"Єдине, що можу сказати: за підсумками цього засідання та дискусії на комітеті ми отримали запевнення виконувача обов'язків голови СБУ, що він підтримує глибоку реформу Служби безпеки України. Йдеться про те, щоб остаточно позбавити СБУ повноважень, які дозволяють залучати її до економічних сфер, і щоб Служба нарешті стала суто контррозвідувальним органом, який забезпечує національну безпеку України", - пояснив Веніславський.

На цьому тлі він зауважив, що у комітеті вже стартували процеси, які допоможуть перетворити наявні напрацювання щодо правового статусу СБУ на фінальний законопроєкт. Після того, як він стане законом - розпочнеться повноцінна реформа.

На переконання Веніславського, це дасть можливість уникати загроз на кшталт тих, які булир у справі "Карфаген".

Нардеп звернув увагу на те, що під час війни до такої реформи треба підходити дуже зважено. Він нагадав, що в складі Служби безпеки є дві важливі компоненти:

перша забезпечує виконання бойових завдань безпосередньо на лінії бойового зіткнення;

друга запобігає терористичним намірам агентів ворога всередині країни та протидіє штучному розхитуванню внутрішньополітичної стабільності.

Веніславський звернув увагу на те, що ці функції СБУ має продовжувати виконувати, і у межах нової реформи це важливо врахувати.

Нардеп також додав, що не схвалює ідею щодо тотального відкриття декларацій працівників Служби безпеки України. На його думку, це створює дуже великі ризики.

Веніславський переконаний, що повинен існувати закритий контур, до якого, безперечно, матимуть доступ працівники Національного агентства з питань запобігання корупції. Це дасть їм можливість перевіряти спосіб життя, рівень і обґрунтованість доходів працівників СБУ, але ця інформація точно не повинна бути у відкритому доступі.

"Комітет також підтримує таку ідею. Тому під час розгляду відповідних законодавчих ініціатив ми намагатимемося створити захищені контури, які, з одного боку, не дозволять працівникам СБУ чи розвідувальних органів отримувати на своїх посадах доходи, крім заробітної плати, брати участь у корупційних схемах, а з іншого - убезпечать їх від розкриття інформації, яку може використати ворог", - наголосив нардеп.