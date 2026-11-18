Україна катастрофічно запізнюється з ухваленням закону про Космічні сили, попри те, що він дуже простий і фактично складається лише з кількох слів.

Про це народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

"Один приклад: законопроєкт про Космічні сили ми зареєстрували у травні 2025 року. На той момент повноцінні військово-космічні домени у складі збройних сил мали менш ніж десять країн світу - зокрема Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Китай, Росія, Північна Корея, Канада та ще кілька держав", - зауважив Веніславський.

За його словами, вже минуло півтора року з моменту внесення цього законопроєкту - за цей період ще близько десятка країн ухвалили рішення про створення космічних військових формувань, однак не Україна.

На цьому тлі нардеп нагадав, що тиждень тому було ухвалено законопроєкт у першому читанні. Він звернув увагу на те, що цей документ дуже простий і фактично складається з кількох слів: доповнити Закон України "Про Збройні Сили України" окремим видом - Космічними силами.

"Тому його винесення на друге читання - радше питання політичних взаємовідносин, оскільки 99 відсотків парламентарів були готові ухвалити документ за основу і в цілому. Думаю, на наступному пленарному тижні ми зможемо підготувати його до другого читання", - прогнозує Веніславський.

Він також зауважив, що строк подання законодавчих пропозицій і поправок скорочено наполовину - до семи днів. Фактично це означає, що законопроєкт має всі шанси потрапити до парламентської зали для другого читання і в цілому вже на цьому пленарному тижні.

За словами нардепа, створення Космічних сил підтримують різні гілки влади. Саме тому є надія, що після ухвалення закону головнокомандувач своїми наказами створить відповідне командування, яке почне формувати спроможності.

Не можна також забувати, що Україна є частиною клубу космічних держав. Насамперед ідеться про ресурси, які дають можливість доволі швидко сформувати повноцінні Космічні сили, зокрема засоби для виведення космічних апаратів в космос і ракетоносії.

"Під час війни ми вже тричі випробовували, причому дві команди це робили паралельно; повністю готова наземна система керування космічними апаратами; військові та невійськові формування, які за наявності централізованого державного рішення можна швидко інтегрувати в Космічні сили", - пояснив Веніславський.

На його переконання, щодо реалізації цієї ідеї можна сміливо зберігати оптимістичний настрій.

"До кінця 2027 року ми можемо сформувати повністю самостійну компоненту Космічних сил, яка щонайменше матиме спроможності у сфері розвідувальних супутників, ракетоносіїв для протидії засобам повітряного нападу та у сфері космічного зв'язку", - вважає нардеп.

Веніславський не приховує, що наразі бракує саме інтегратора, який об'єднає всіх, хто працює в цьому напрямку.

Що важливо розуміти, і в приватному, і в державному секторі є багато інженерних груп, які вже розуміють важливість створення українського аналога Starlink.

Нардеп підтвердив, що робота над створенням вітчизняного аналога Starlink уже триває. Однак не можна забувати, що ворог дуже активно розвиває власні системи, зокрема угруповання "Рассвєт" та ще одну систему з відповідними засобами зв'язку.

"У мене є амбітна мета паралельно створити з партнерами, які вже мають космічні сили, "космічну коаліцію" на зразок повітряної. Думаю, Велика Британія, Сполучені Штати, Франція та інші партнери допоможуть нам розвиватися швидше. І є всі шанси вже протягом року продемонструвати хороші результати", - підсумував Веніславський.