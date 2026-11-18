По его словам, 10 ноября на закрытом заседании комитета Поклад рассказал о ситуации со своими подчиненными, которые являются фигурантами дела "Карфаген". Он подтвердил, что они были отстранены от исполнения обязанностей.

Важно понимать, что доклад проходил в закрытом режиме, поэтому разглашать его содержание нельзя.

"Единственное, что могу сказать: по итогам этого заседания и дискуссии в комитете мы получили заверения от исполняющего обязанности председателя СБУ в том, что он поддерживает глубокую реформу Службы безопасности Украины. Речь идет о том, чтобы окончательно лишить СБУ полномочий, позволяющих ей вмешиваться в экономическую сферу, и чтобы Служба наконец-то стала безотчетной", - объяснил Вениславский.

На этом фоне он отметил, что в комитете уже начались процессы, которые помогут перевести существующие наработки по определению правового статуса СБУ в полноценный законопроект. После его принятия начнется полноценная реформа.

По убеждению Вениславского, это позволит избежать угроз, подобных тем, которые возникли в рамках дела "Карфаген".

Нардеп обратил внимание, что во время войны к такой реформе необходимо подходить очень взвешенно. Он напомнил, что в составе Службы безопасности есть два важных компонента:

- первый обеспечивает выполнение боевых задач непосредственно на линии боевого соприкосновения;

- второй предотвращает террористические действия со стороны вражеских агентов внутри страны и противодействует искусственному расшатыванию внутриполитической стабильности.

Вениславский подчеркнул, что СБУ должна и дальше выполнять эти функции, поэтому их важно учесть в рамках новой реформы.

Нардеп также добавил, что не поддерживает идею полного открытия деклараций сотрудников Службы безопасности Украины. По его мнению, это создает серьезные риски.

Вениславский убежден, что должен существовать закрытый контур, к которому, безусловно, будут иметь доступ сотрудники Национального агентства по предотвращению коррупции. Это позволит им проверять образ жизни, уровень и обоснованность доходов работников СБУ, однако такая информация не должна находиться в открытом доступе.

"Комитет также поддерживает эту идею. Поэтому при рассмотрении соответствующих законодательных инициатив мы будем пытаться создать защищенные контуры, которые, с одной стороны, не позволят сотрудникам СБУ или разведывательных органов получать на своих должностях доходы помимо заработной платы и участвовать в коррупционных схемах, а с другой - защитят их от разглашения информации", - подытожил нардеп.