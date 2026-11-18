У Росії протягом одного-двох місяців можуть посилити мобілізаційі заходи, адже їй потрібно поповнити колосальні втрати на фронті.

Про це народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив в інтерв'ю РБК-Україна .

За даними розвідок, російський диктатор Володимир Путін досі намагається уникати відкритих широких хвиль мобілізації.

"Якщо в них буде зберігатись така ж динаміка втрат і їх поповнення, то, я думаю, Росія буде змушена в середньостроковій перспективі - тобто протягом пари місяців - або більш приховано, але масово, або відкрито задіювати мобілізаційні заходи", - зазначив Веніславський.

За його словами, ті рекрутингові та мобілізаційні заходи, які вони зараз задіюють, не забезпечують поповнення втрат, які Росія несе щомісяця. А їхні втрати вже перевищили 40 тисяч на місяць.

Нардеп підкреслив, що якщо подивитися результати тих хакерських атак, завдяки яким стали відомі реальні безповоротні втрати в РФ - там їх налічують уже близько 400 тисяч - то з огляду на співвідношення вбитих і поранених їхні загальні втрати вже точно перевищують мільйон, можливо - і понад півтора мільйона.

За його словами, це колосальні втрати, але поповнити їх без якихось більш рішучих, жорстких дій росіяни не можуть.

"Вони зараз намагаються інтенсифікувати рекрутингові механізми, але ці способи, за даними наших розвідувальних органів, вже не задовольняють їхнє командування. Тому я думаю, що досить висока ймовірність того, що протягом місяця-двох вони можуть посилити мобілізаційні заходи", - додав Веніславський.