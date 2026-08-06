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В Раді чекають від Корецького пояснень щодо нової голови Мінцифри

19:15 06.08.2026 Чт
2 хв
Рада вимагає розмови з новою очільницею Мінцифри
aimg Сергій Козачук
В Раді чекають від Корецького пояснень щодо нової голови Мінцифри Фото: прем’єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
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Комітет ВР з питань цифрової трансформації вимагає пояснень від уряду через призначення Оксани Ферчук новою очільницею Мінцифри без попереднього узгодження з народними депутатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Вимоги Комітету до уряду

Під час засідання 6 серпня члени Комітету підкреслили, що Міністерство цифрової трансформації раніше реалізувало низку ключових реформ.

Призначення міністра пройшло без попереднього обговорення з профільним Комітетом.

Зокрема, йдеться про подальший розвиток оборонних технологій (Defence Tech), антикорупційних цифрових сервісів та інтеграцію України до європейського технологічного простору.

У зв'язку з цим Комітет ухвалив рішення:

  • надіслати лист прем’єр-міністру України Сергію Корецькому з вимогою пояснити причини призначення очільниці відомства без погодження з профільним комітетом;
  • запросити Оксану Ферчук на засідання Комітету для презентації її програми дій та відповідей на запитання нардепів.

Зміни в робочому плані Парламенту

Також нардепи переглянули план роботи Комітету та пропозиції до порядку денного шістнадцятої сесії Верховної Ради IX скликання.

Перегляд рішень пов'язаний із відставкою Кабінету міністрів. За діючими правилами, урядові законопроєкти, які Парламент не встиг ухвалити у першому читанні за основу, вважаються відкликаними.

Усі ці документи вилучили з переліку пропозицій та планів Комітету.

Антикризові заходи Кабміну

Нагадаємо, на тлі посилення російського терору урядовці провели екстрені зустрічі з представниками українського бізнесу для пошуку нових ефективних рішень.

Крім того, Кабмін вже завершив аудит виконання планів стійкості у регіонах, щоб сформувати повну картину готовності України до проходження зими в умовах постійних ворожих атак.

Особливу увагу під час перевірки уряд приділив ситуації в Києві.

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