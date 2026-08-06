В Раді чекають від Корецького пояснень щодо нової голови Мінцифри

Комітет ВР з питань цифрової трансформації вимагає пояснень від уряду через призначення Оксани Ферчук новою очільницею Мінцифри без попереднього узгодження з народними депутатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Усі ці документи вилучили з переліку пропозицій та планів Комітету.

Перегляд рішень пов'язаний із відставкою Кабінету міністрів. За діючими правилами, урядові законопроєкти, які Парламент не встиг ухвалити у першому читанні за основу, вважаються відкликаними.

Також нардепи переглянули план роботи Комітету та пропозиції до порядку денного шістнадцятої сесії Верховної Ради IX скликання.

У зв'язку з цим Комітет ухвалив рішення:

Зокрема, йдеться про подальший розвиток оборонних технологій (Defence Tech), антикорупційних цифрових сервісів та інтеграцію України до європейського технологічного простору.

Призначення міністра пройшло без попереднього обговорення з профільним Комітетом.

Під час засідання 6 серпня члени Комітету підкреслили, що Міністерство цифрової трансформації раніше реалізувало низку ключових реформ.

Антикризові заходи Кабміну

Нагадаємо, на тлі посилення російського терору урядовці провели екстрені зустрічі з представниками українського бізнесу для пошуку нових ефективних рішень.

Крім того, Кабмін вже завершив аудит виконання планів стійкості у регіонах, щоб сформувати повну картину готовності України до проходження зими в умовах постійних ворожих атак.

Особливу увагу під час перевірки уряд приділив ситуації в Києві.