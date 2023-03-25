У Раді анонсували заміну голови Рахункової палати

"На найближчому пленарному тижні знову хочуть виносити питання звільнення голови Рахункової палати Валерія Пацкана", - написав він.

За його даними, "якщо пройде рішення, то потім і одразу призначення новим головою Геннадія Пліса".

Нагадаємо, у березні 2018 року Верховна рада призначила народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Валерія Пацкана головою Рахункової палати. Він входив до блоку від партії УДАР Віталія Кличка.

У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили про підозру Валерію Пацкану, звинувативши його в незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за житло під час роботи в парламенті.

У грудні 2022 року Рада провалила голосування за відставку Пацкана.

Геннадій Пліс є членом Рахункової палати з грудня 2022 року. Він займав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації у 2016-2017 роках.