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У Раді анонсували заміну голови Рахункової палати

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Україна, Субота 25 березня 2023 12:29
У Раді анонсували заміну голови Рахункової палати Фото: Валерій Пацкан, голова Рахункової палати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада планує знову розглянути питання про відставку голови Рахункової палати Валерія Пацкана. Новим головою може бути призначений Геннадій Пліс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"На найближчому пленарному тижні знову хочуть виносити питання звільнення голови Рахункової палати Валерія Пацкана", - написав він.

За його даними, "якщо пройде рішення, то потім і одразу призначення новим головою Геннадія Пліса".

Нагадаємо, у березні 2018 року Верховна рада призначила народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Валерія Пацкана головою Рахункової палати. Він входив до блоку від партії УДАР Віталія Кличка.

У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили про підозру Валерію Пацкану, звинувативши його в незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за житло під час роботи в парламенті.

У грудні 2022 року Рада провалила голосування за відставку Пацкана.

Геннадій Пліс є членом Рахункової палати з грудня 2022 року. Він займав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації у 2016-2017 роках.

За даними Мінфіну, у Рахунковій палаті працює 478 осіб.

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