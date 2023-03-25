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В Раде анонсировали замену главы Счетной палаты

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Украина, Суббота 25 марта 2023 12:29
В Раде анонсировали замену главы Счетной палаты Фото: Валерий Пацкан, глава Счетной палаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада планирует снова рассмотреть вопрос об отставке председателя Счетной палаты Валерия Пацкана. Новым главой может быть назначен Геннадий Плис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"На ближайшей пленарной неделе снова хотят вынести вопрос увольнения главы Счетной палаты Валерия Пацкана", - написал он.

По его данным, "если пройдет решение, то потом и сразу назначение новым главой Геннадия Плиса".

Напомним, в марте 2018 года Верховная рада назначила народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Валерия Пацкана главой Счетной палаты. Он входил в блок от партии УДАР Виталия Кличко.

В октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Валерию Пацкану, обвинив его в незаконном получении 117 тыс. гривен компенсации за жилье во время работы в парламенте.

В декабре 2022 года Рада провалила голосование за отставку Пацкана.

Геннадий Плисс является членом Счетной палаты с декабря 2022 года. Он занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации в 2016-2017 годах.

По данным Минфина, в Счетной палате работает 478 человек.

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Верховная рада Счетная палата
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