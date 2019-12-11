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В Раде не определились, когда начнут рассматривать закон об открытии рынка земли

Новости » Политика     11.12.2019 - 17:22
В Раде не определились, когда начнут рассматривать закон об открытии рынка земли
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект начнут рассматривать в последнюю неделю декабря при условии, если комитет успеет определиться по правкам

Законопроект об обороте земли начнут рассматривать в последнюю неделю декабря при том условии, если профильный комитет успеет определиться по правкам. Об этом РБК-Украина заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Возможно, но если комитет сможет проработать и подготовить к рассмотрению в зале ... Но это очень гипотетично сейчас. Вопрос сейчас находится на стороне комитета. То есть они не в Раде, не в зале", - заявил Корниенко.

Нардеп также не исключил, что Рада может начать рассмотрение поправок к проекту в сессионном зале на следующей пленарной неделе, а потом уйти на каникулы.

"Любой вариант вероятный", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее Корниенко рассказал, что Верховная рада Украины рассмотрит в сессионный четверг, 12 декабря. По его словам, действующий закон об особом статусе Донбасса будет продлен на заседании 12 декабря. Кроме того, будет принято решение о работе Временной следственной комиссии по расследованию нападений на активистов.

Добавим, председатель комитета Николай Сольский заявил, что Комитет по вопросам аграрной политики продолжит рассмотрение законопроекта об обороте земли, которым предусматривается открытие рынка земли, в четверг, 12 декабря.

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Темы: Заседание Рады
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