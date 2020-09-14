В Раде не знают, когда смогут заслушать Фокина

В Верховной раде не знают, когда сможет состояться заслушивание замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина в парламенте. Комитет по вопросам организации государственной власти должен был заслушать его на этой неделе.

Об этом заявил глава комитета Андрей Клочко во время заседания согласительного совета ВР.

"Мы должны были заслушать на комитете на этой неделе Витольда Фокина. Но сообщение было такое, что господин Витольд Павлович не сможет появиться. Все, что зависит от комитета, мы сделали. Когда народные депутаты смогут собраться, и появится это время на общение, на высказывание его мысли, я сейчас не могу объяснить", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 12 сентября стало известно, что Фокин отказался прийти на заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти. Его приглашали в Раду после скандальных заявлений об урегулировании ситуации на Донбассе.

Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что отказ прийти на запланированное на 15 сентября заседание комитета Фокин объяснил занятостью и необходимостью работать в ТКГ.

Как писало РБК-Украина, представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш объяснял, что СМИ опубликовали неполное содержание заявления Фокина об амнистии боевиков.

Кроме того, в Офисе президента подчеркивали, что заявления Фокина вне ТКГ не являются официальной позицией Украины.