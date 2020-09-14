У Раді не знають, коли зможуть заслухати Фокіна

У Верховній раді не знають, коли зможе відбутися заслуховування замглави делегації України у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна у парламенті. Комітет з питань організації державної влади мав заслухати його на цьому тижні.

Про це заявив глава комітету Андрій Клочко під час засідання погоджувальної ради ВР.

"Ми мали заслухати на комітеті на цьому тижні Вітольда Фокіна. Але повідомлення було таке, що пан Вітольд Павлович не зможе з'явитися. Все, що залежить від комітету, ми зробили. Коли народні депутати зможуть зібратися, і з'явиться цей час на спілкування, на висловлення його думки, я зараз не можу пояснити", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, 12 вересня стало відомо, що Фокін відмовився прийти на засідання парламентського комітету з питань організації державної влади. Його запрошували в Раду після скандальних заяв про врегулювання ситуації на Донбасі.

Депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що відмову прийти на заплановане на 15 вересня засідання комітету Фокін пояснив зайнятістю і необхідністю працювати в ТКГ.

Як писало РБК-Україна, представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш пояснював, що ЗМІ опублікували неповний зміст заяви Фокіна про амністію бойовиків.

Крім того, в Офісі президента підкреслювали, що заяви Фокіна поза ТКГ не є офіційною позицією України.